Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

Крупные российские ретейлеры могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка РФ, которая позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Ассоциация компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором выразили недовольство предложенными тарифами в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг, сообщает газета "Ведомости".

По мнению бизнесменов, банки будут использовать максимальный тариф в 0,7%. Однако для торговых сетей было бы экономически целесообразно использовать Систему быстрых платежей только при тарифе в 0,3-0,4%.

В регуляторе изданию сообщили, что ознакомятся с письмом и готовы выработать компромиссное решение. Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова поясняла, что ЦБ будет установить такой тариф, который будет интересен всем участникам: и банкам, и ретейлерам, и покупателям.