Субриэль Матиас: я опустошен смертью Максима Дадашева

Соперник Максима Дадашева пуэрториканский боксер Субриэль Матиас прокомментировал гибель россиянина. Максим Дадашев потрял сознание после поражения от Матиаса и скончался через три дня.

Субриэль Матиас выразил свои соболезнования родным и близким Максима. " Я опустошен новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, чем все кончится. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев", — приводит слова пуэрториканца "Спорт-Экспресс".

Бой Матиаса и Дадашева был остановлен по требованию секунданта россиянина в 11 раунде при счете 109:100, 108:101, 107:102 в пользу пуэрториканца. Дадашев был госпитализирован с отеком мозга и скончался, не приходя в сознание.