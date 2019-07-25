Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

Три четверти россиян нуждаются в средствах до получения зарплаты. Так, около 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, передает РИА Новости.

Как говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", 38,4% россиян нужно дополнительно 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Порядка 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% — в пяти тысячах рублей.

При этом денег до зарплаты хватает примерно четверти россиян. В ходе интернет-опроса выяснилось, что, у 6,1% россиян не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей, 7,1% граждан достаточно сумм, получаемых ежемесячно в рамках заработных плат или пособий. При этом излишки остаются лишь у 5% россиян. А благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов.

Исследование проходило с 1 по 14 июля 2019 года методом случайной рассылки вопросов на электронные адреса клиентов, а также через публикацию вопросов в своих группах в соцсетях. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов.