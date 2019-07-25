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25 июля 201912:25

На каникулы! Дума подвела итоги весенней сессии-2019

На каникулы! Дума подвела итоги весенней сессии-2019

В Госдуме 25 июля проходит заключительное заседание весенней сессии 2019 года.

Ранее ее председатель Вячеслав Володин сообщил, что среди трехсот законопроектов, которые приняла Нижняя палата приняла в весеннюю сессию 2019 года, в первую очередь были инициативы, нацеленные на реализацию Послания президента России, а также вопросы, связанные с запуском национальных проектов.

В интервью телеканалу "Россия 24" Володин отметил, что этот результат "хороший", хотя он и "несколько ниже, чем прошлогодний", но исходя из той цели, которую обозначили для себя депутаты Госдумы, важно качество принимаемых решений, а не их количество.

Послание президента и доклады министров

Во время весенней сессии-2019 прошло пять "правительственных часов", на которых выступали перед депутатами министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и генпрокурор Юрий Чайка.

Также на встречу с депутатами (7 марта) был приглашен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, но тогда Госдума впервые в своей истории отказалась слушать отчет министра на "правительственном часе", напоминает ТАСС.

Выступление Орешкина прервал спикер Вячеслав Володин. Это произошло после того, как глава Минэкономразвития не смог ответить на вопросы депутатов о ходе реализации национальных проектов и госпрограмм.

В результате "правительственный час" с министром экономического развития решили перенести, но дата его пока не определена.

20 февраля депутаты Госдумы совместно с членами Совета Федерации заслушали Послание президента России Федеральному собранию РФ, а 17 апреля — отчет правительства России об итогах работы в 2018 году.

Законопроекты, которые рассмотрела и приняла Госдума

По состоянию на 24 июля с начала года в Нижнюю палату было внесено 665 законопроектов, большинство из которых (342) предложили члены Госдумы и Совета Федерации; 14 проектов внес в Госдуму президент России.

В окончательном чтении депутаты одобрили 315 законопроектов, остальные были отклонены или отозваны их авторами. К настоящему моменту президентом подписаны 196 федеральных законов.

Из тех законопроектов, которые были приняты Госдумой в эту сессию, лишь один был отклонен Советом Федерации: сенаторы отказались одобрять закон, запрещающий размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых многоквартирных домах.

При этом в Совете Федерации отметили, что не возражают против самой концепции документа, но предложили отложить срок вступления данного закона в силу с тем, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым требованиям.

В итоге Госдума приняла новую редакцию закона, который был одобрен сенаторами и подписан президентом. Он начнет действовать с 1 октября 2019 года.

Ключевые законопроекты, принятые Госдумой:

Об административном наказании за распространение в Интернете недостоверной общественно значимой информации и материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти РФ;

О суверенном Рунете;

О продлении амнистии капитала;

О распространении программы "Дальневосточный гектар" (с 1 августа 2019 года) на Бурятию и Забайкальский край;

Об упрощении получения российского гражданства для граждан Украины и квалифицированных иностранных специалистов;

Об ужесточении наказания за смертельные ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за оставление места аварии;

О повышении контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий;

О доплатах неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума (размер будут устанавливать региональные власти);

Об "ипотечных каникулах" для оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

Об обязательствах медучреждений допускать в реанимационные отделения родственников пациентов и правилах оказания паллиативной медицинской помощи;

Об уголовной ответственности за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков;

О запрете военнослужащим публиковать в Интернете фотографии и данные о себе и сослуживцах;

О запрете передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ;

Об ужесточении требований к микрофинансовым и микрокредитным организациям (запрет выдавать кредиты под залог жилья и ряд других.

* * *

За время работы весенней сессии депутатский корпус понес невосполнимые потери: 1 марта скончался старейший депутат Госдумы (от КПРФ) — лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, 5 апреля ушел из жизни бывший директор ФСБ России, депутат Николай Ковалев ("Единая Россия").

Осенняя сессия 2019 года начнется 27 августа и продлится до 31 декабря, ее первое пленарное заседание запланировано на 10 сентября.

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