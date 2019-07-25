Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" арестован

Директор сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов арестован на 2 месяца. Соответствующее решение принял суд Солнечного района Хабаровского края.

В ближайшее время будет определена мера пресечения и другим фигурантам этого дела: директору компании, которой принадлежал лагерь, Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву, передает "Интерфакс".

Палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" сгорел в ночь на 23 июля. Полностью выгорели 20 из 26 палаток, в которых находились 189 детей. Одна девочка погибла на месте ЧП, еще трое детей скончались позже в больнице. Пострадали пятеро взрослых и четверо детей. СК РФ возбудил уголовное дело.