"Цифровой прорыв": уфимцы разработали упрощенную схему подачи гранта

Тридцать тысяч участников со всей России объединил конкурс "Цифровой прорыв" — крупнейший IT-проект страны. Региональный этап включал разработку прототипов цифровых продуктов в таких номинациях, как: "Образование и наука", "ЖКХ и городская среда", "Государственное управление", а также "Транспорт и логистика".

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", команда из Уфы вышла в полуфинал. Ребята представили платформу, которая позволяет предпринимателю получить грант на развитие бизнеса не затрачивая временя на заполнение сложных заявок. Анна Косурина, один из разработчиков платформы, поясняет: "Система автоматически проводит оценку и выдаёт заключение, получит человек грант или нет. Есть грантозаявитель, ассистент, эксперты". Анна уточняет, что программное обеспечение делалось для Министерства сельского хозяйства республики, однако, модель универсальна и подойдет для других направлений государственного сектора.