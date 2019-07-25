Сборная России осталась на 43 месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская команда, как и месяц назад, занимает сорок третье место.

Российская сборная не проводила встреч в промежуток, прошедший со времени выхода предыдущего рейтинга. Во многом поэтому она осталась на прежней позиции. В июне наша команда сумела подняться на три ступеньки с 46 места на 43.

На первом месте осталась сборная Бельгии, соперник россиян по отборочному турниру чемпионата Европы. Вторую строчку занимают бразильцы, недавно выигравшие Кубок Америки. Третьими идут чемпионы мира французы. Также в десятку сильнейших команд мира входят сборные Англии, Португалии, Хорватии, Испании, Уругвая, Швейцарии и Дании.