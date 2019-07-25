Новости Общество

Все видео этой рубрики
25 июля 201912:08

Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский, обвиняемый в разбое с участием сотрудников ФСБ, получил за участие в налете 4 миллиона рублей. Об этом он сам заявил в Московском окружном военном суде, передает ТАСС.

Офицеры добычу в размере 136 миллионов рублей поровну делить не стали, Оболенскому досталось лишь 3 процента. "Был выбор – брать или не брать", — объяснил боец, почему взял деньги, и добавил, что "в этом виноват".

В свою очередь адвокат Оболенского Борис Белык заявил, что его подзащитный признал вину частично, поскольку не был посвящен в обстоятельства "операции". Его проинструктировал оперативник управления "К" Александр Власов, стоявший у истоков операции, и сказал, что нужно обеспечить безопасность.

"При этом Власов проинструктировал, что никакого оружия и никаких угроз. Он все указания выполнил", — добавил адвокат.

В начале июля  ФСБ России сообщила о задержании совместно с МВД сотрудников ФСБ, которые отобрали у предпринимателя 136 миллионов рублей под видом оперативных мероприятий.

Всего по делу проходит семь человек — сотрудники "Альфы", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС и офицеры управления "К" ФСБ России.

Сейчас

11:15

Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" арестован

10:21

Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

10:19

Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

09:39

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

09:12

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

00:44

Северная Корея запустила снаряд неустановленной модели

21:57

В Турции открыли огонь по белорусскому дипломату

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин пригласил пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге

Путин пригласил пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге

21 минута назад
Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

9 минут назад
Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" арестован

Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" арестован

34 минуты назад
Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

1 час назад
Нурмагомедов о гибели Дадашева: я начинаю ненавидеть этот спорт

Нурмагомедов о гибели Дадашева: я начинаю ненавидеть этот спорт

3 часа назад
Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

1 час назад
Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

42 минуты назад
Суд запретил летать в "Аэропорт имени Летова"

Суд запретил летать в "Аэропорт имени Летова"

18 минут назад
"Когда выгорает кислород": житель Красноярского края проехал сквозь центр лесного пожара

"Когда выгорает кислород": житель Красноярского края проехал сквозь центр лесного пожара

1 час назад
Патовая ситуация: на задержанном в КНДР росийском судне заканчиваются еда и вода

Патовая ситуация: на задержанном в КНДР росийском судне заканчиваются еда и вода

5 часов назад
Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

1 час назад
Джонсон дал своему брату пост замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности

Джонсон дал своему брату пост замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности

5 часов назад
Все в первозданном виде: археологи из Эрмитажа исследуют затопленную Акру

Все в первозданном виде: археологи из Эрмитажа исследуют затопленную Акру

2 часа назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

1 час назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Что понравилось, а что нет первым зрителям "Короля Льва"

Что понравилось, а что нет первым зрителям "Короля Льва"

19 минут назад
Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

26 минут назад
Mail.Ru и "Сбербанк" создают конкурента "Яндекс.Такси"

Mail.Ru и "Сбербанк" создают конкурента "Яндекс.Такси"

1 час назад
Мальчику, спасавшему детей на пожаре, могут присвоить звание Героя России

Мальчику, спасавшему детей на пожаре, могут присвоить звание Героя России

2 часа назад
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

2 часа назад
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

2 часа назад
В Индии от ударов молний погиб 51 человек

В Индии от ударов молний погиб 51 человек

3 часа назад
Новый министр обороны США готов к переговорам с Ираном без предварительных условий

Новый министр обороны США готов к переговорам с Ираном без предварительных условий

4 часа назад
Трамп будет продавать оружие арабским странам вопреки мнению конгресса

Трамп будет продавать оружие арабским странам вопреки мнению конгресса

4 часа назад
Аномальная жара, влажность и духота угрожают здоровью европейцев

Аномальная жара, влажность и духота угрожают здоровью европейцев

5 часов назад
Соловьев о президентском поздравлении для Джонсона: Зеленскому стало еще обиднее

Соловьев о президентском поздравлении для Джонсона: Зеленскому стало еще обиднее

5 часов назад
В Иркутской области продолжают ликвидировать последствия паводка

В Иркутской области продолжают ликвидировать последствия паводка

5 часов назад
Европарламент: Россия и ЕС должны улучшить диалог и восстановить доверие

Европарламент: Россия и ЕС должны улучшить диалог и восстановить доверие

5 часов назад
Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции

Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции

6 часов назад
Южная Корея связывает ракетные пуски с учениями, проходящими в КНДР

Южная Корея связывает ракетные пуски с учениями, проходящими в КНДР

6 часов назад
Бывший министр нефти Ливии похищен возле собственного дома в Триполи

Бывший министр нефти Ливии похищен возле собственного дома в Триполи

6 часов назад
ДТП в Челябинской области: пять человек погибли

ДТП в Челябинской области: пять человек погибли

6 часов назад
Суд США приостановил ограничения Трампа на предоставление убежища для мигрантов

Суд США приостановил ограничения Трампа на предоставление убежища для мигрантов

7 часов назад
Школьно-письменные товары подорожали на пять процентов

Школьно-письменные товары подорожали на пять процентов

7 часов назад
Кассирша, сбежавшая с 41 миллионом рублей, объявлена в федеральный розыск

Кассирша, сбежавшая с 41 миллионом рублей, объявлена в федеральный розыск

7 часов назад
Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС

Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС

7 часов назад
Журналист ВВС приписал Путину слова Помпео

Журналист ВВС приписал Путину слова Помпео

8 часов назад
92-летнего президента Туниса госпитализировали из-за недомогания

92-летнего президента Туниса госпитализировали из-за недомогания

8 часов назад
Фокус не удался: досрочный визит Порошенко в ГБР Украины завершился ничем

Фокус не удался: досрочный визит Порошенко в ГБР Украины завершился ничем

9 часов назад
В Сирии террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо, три человека погибли

В Сирии террористы обстреляли жилые кварталы Алеппо, три человека погибли

9 часов назад
Сенат США: СНВ-3 надо обязательно продлевать

Сенат США: СНВ-3 надо обязательно продлевать

9 часов назад
Запуск корабля Dragon к МКС отложен из-за грозовых туч и дождя

Запуск корабля Dragon к МКС отложен из-за грозовых туч и дождя

9 часов назад
Facebook заплатил крупнейший в истории штраф за нарушение конфиденциальности

Facebook заплатил крупнейший в истории штраф за нарушение конфиденциальности

10 часов назад
В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса

В Красноярском крае горит почти миллион гектаров леса

11 часов назад
Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке

11 часов назад
Путин потребовал законодательно запретить строительство в опасных подтопляемых зонах

Путин потребовал законодательно запретить строительство в опасных подтопляемых зонах

12 часов назад
Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

12 часов назад
А вас, Мюллер, попрошу остаться: экс-спецпрокурора демократы пытаются использовать против Трампа

А вас, Мюллер, попрошу остаться: экс-спецпрокурора демократы пытаются использовать против Трампа

15 часов назад
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

15 часов назад
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10

Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10

16 часов назад
"Едва не выколола глаза": ревнивый шахматист ведет жесткий бой с экс-женой за детей

"Едва не выколола глаза": ревнивый шахматист ведет жесткий бой с экс-женой за детей

17 часов назад
Летние балетные сезоны-2019. Фотолента

Летние балетные сезоны-2019. Фотолента

19 часов назад
Марина Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел

Марина Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел

20 часов назад
Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

21 час назад