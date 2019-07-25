Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский, обвиняемый в разбое с участием сотрудников ФСБ, получил за участие в налете 4 миллиона рублей. Об этом он сам заявил в Московском окружном военном суде, передает ТАСС.

Офицеры добычу в размере 136 миллионов рублей поровну делить не стали, Оболенскому досталось лишь 3 процента. "Был выбор – брать или не брать", — объяснил боец, почему взял деньги, и добавил, что "в этом виноват".

В свою очередь адвокат Оболенского Борис Белык заявил, что его подзащитный признал вину частично, поскольку не был посвящен в обстоятельства "операции". Его проинструктировал оперативник управления "К" Александр Власов, стоявший у истоков операции, и сказал, что нужно обеспечить безопасность.

"При этом Власов проинструктировал, что никакого оружия и никаких угроз. Он все указания выполнил", — добавил адвокат.

В начале июля ФСБ России сообщила о задержании совместно с МВД сотрудников ФСБ, которые отобрали у предпринимателя 136 миллионов рублей под видом оперативных мероприятий.

Всего по делу проходит семь человек — сотрудники "Альфы", сотрудник группы спецназначения "Вымпел", сотрудник столичного УФНС и офицеры управления "К" ФСБ России.