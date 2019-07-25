Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

Футболисты и тренер московского "Спартака", а также ветераны красно-белых побывали на Троекуровское кладбище столицы, где почтили память Федора Черенкова. Знаменитому футболисту исполнилось бы 60 лет.

Могилу Федора Черенкова посетили футболисты Артем Ребров, Георгий Джикия, Джано Ананидзе, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Наиль Умяров, Самуэль Жиго и главный тренер Олег Кононов. В церемонии приняли участие бывшие игроки "Спартака" Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, выходившие на поле вместе с Черенковым, а также болельщики московского клуба.

Федор Черенков выступал за "Спартак" с 1977 по 1993 годы. Полузащитник считается одним из сильнейших игроков в истории клуба. Он провел за красно-белых 494 встречи, что является клубным рекордом, забил 121 гол, четыре раза становился чемпионом страны