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Китовая тюрьма 25 минут назад
Освобожденные из "китовой тюрьмы" косатки вернулись к людям
Несколько выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток так и не ушли из Охотского моря, а взялись клянчить еду у рыбаков, подкарауливая их недалеко от берега. Местные жители переживают, что млекопитающие не выживут на воле, но экологи уверяют, что опасений нет.
На сделанных очевидцами кадрах видно, как самка косатки берет рыбу из рук человека, после чего просит добавки.
"Выпущенные косатки пришли к людям за помощью. Рыбаки сняли видео через два дня после выпуска. Молодая самка подплыла к лодке и стала просить еду, а это говорит о том, что она уже не может жить на воле", — считает обнародовавший эти кадры Бахт Мавланов.
Специалисты полагают, что находившихся в неволе животных так спешили освободить, что не до конца провели их адаптацию к естественной среде обитания. Известно, что в "китовой тюрьме" в последние дни перед выселением им резко сократили контакты с человеком, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно.
"Клянчит еду у рыбаков, скорее всего, молодая косатка по кличке Александра. Действительно, если люди не перестанут подкармливать ее, она обречена на гибель, так как не сумеет впоследствии добывать себе пищу самостоятельно", — рассказал изданию "Хабаровский край сегодня" участник общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам" Дмитрий Лисицын.
В то же время ряд зоозащитников восприняли обнародованные кадры умышленным вбросом, призванным обелить бизнес ловцов морских млекопитающих.
О готовящейся продаже содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье косаток стало известно в октябре 2018 года, было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Следователи во время первого визита в бухту насчитали 11 косаток и 90 белух, но позднее из вольеров пропали три белухи и косатка. Первую партию животных из шести белух и двух косаток выпустили в Охотское море 27 июня, еще трех косаток к мысу Перовский привезли 11 июля. Еще пять узниц покинут "темницу" в ближайшие недели.
Лисицын полагает, что у косаток есть шанс спастись, для чего требуется как можно быстрее выпустить оставшихся животных, на чем настаивала и команда Кусто после осмотра "тюрьмы".
"У животных сложились устойчивые связи. Александра, например, постоянно переговаривалась с косаткой из вольера №2. А выпустили её вместе с другими особями, с которыми у неё не сложились отношения. Еще есть шансы, что одинокая Александра дождётся своего партнёра или партнёршу, и вместе они уйдут в море", — отметил он.
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