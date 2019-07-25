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25 июля 201912:33

Камерунец Н'Жи стал футболистом московского "Динамо"

EPA

Московское "Динамо" подписало контракт с нападающим сборной Камеруна Клинтоном Н'Жие. Ранее сообщалось об интересе к игроку "Марселя" со стороны московского "Спартака".

Контракт 25-летнего африканца рассчитан на три года. Клинтон будет играть за "Динамо" под девятым номером. Сумма сделки пока неизвестна.

Клинтон Н'Жие играл за французский  "Лион", потом непродолжительное время выступал за английский "Тоттенхэм". Последние три сезона он провел в "Марселе".

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