Помочь может каждый: Диме со спиной Бифида необходимо дорогое лечение

"Русфонд" собирает средства на лечение 5-летнего Димы Хворова. У мальчика врожденная патология, которая не позволяет ему полноценно жить и развиваться. Но есть шанс все изменить. Ребенку требуется дорогостоящая терапия, и помочь может каждый.

Семья у него появилась всего полгода назад: мама, папа и младший брат. Любовь и Константин говорят: всегда улыбающегося Диму заметили сразу.

"Как-то я сразу почувствовал, что он наш. Собственно, раздумывал я минуты две", — говорит Константин Александров, отец Димы Хворова.

Родная мама оставила Диму в роддоме. У него тяжелый внутриутробный порок развития — спина Бифида. При такой патологии костный мозг неправильно формируется и фактически расщепляет позвоночник. Образуется грыжа, которую необходимо удалить.

"У него вследствие этого порока уже возникла врожденная гидроцефалия, мозг пострадал. Он в раннем детстве уже очень много перенес операций, до 3-4 лет около 10 операций перенес на головном мозге. И вот сейчас зимой еще две операции", — рассказывает Любовь Гоголева, мать Димы Хворова.

Из-за врожденного порока у Димы есть задержки в развитии.

- Он мог говорить всего 4-5 слов. Сейчас он уже у нас пытается говорить коротенькими предложениями: Дима гулять. Уже прогресс чувствуется. Ну и вообще он как-то стал поживее у нас.

Спина Бифида — распространенная патология, встречается вдвое чаще, чем порок сердца. Детям, таким как Дима, требуется комплексное обследование и лечение.

"Если ребенка со спиной Бифида правильно вести, наблюдать, то он хоть и остается инвалидом, но может жить полноценной жизнью до своей старости. Человек будет передвигаться на коляске, но при этом он может быть активен, работать", — объясняет врач-педиатр Эмилия Гаврилова.

В течение года Диму должны наблюдать в специализированной клинике. Цена комплексного лечения — 1 миллион рублей. У новой семьи таких денег нет.

Но помочь Диме может каждый, просто отправив СМС со словом "ВЕСТИ" на номер 5542. Стоимость одного сообщения 100 рублей. Мобильный оператор может попросить подтвердить перевод. Важно сделать это, чтобы деньги дошли до ребенка.

Врачи уверены, что у Димы есть все шансы встать на ноги. Главное — вовремя начать лечение.