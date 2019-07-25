Кот Ларри о новом премьере Борисе Джонсоне: "Не могу поверить, что они выбрали его"
Интрига в Британии: журналисты гадают, как отнесется главный мышелов резиденции правительства — знаменитый кот Ларри к новому премьеру Борису Джонсону?
BBC по этому поводу даже выпустила статью под заголовком: "Первая задача премьера Британии — подружиться с котом Ларри".
Старожил на Даунинг-стрит, 10, он попал сюда из приюта в 2011 году. Премьеры менялись, Ларри оставался.
Некоторым в свое время даже приходилось публично отчитываться перед обществом, доказывая, что к коту они относятся с должным почтением.
В его отсутствии, например, в 2013-м был заподозрен Дэвид Кэмерон, хотя именно при нем Ларри в резиденции и появился.
В обществе тогда началась кампания в поддержку Ларри, так что на Даунинг-стрит даже были вынуждены выступить с официальным опровержением этого подозрения.
Когда же Кэмерону пришло время прощаться с резиденцией, он опубликовал фото с Ларри на коленях и признался, что ему грустно расставаться с котом, но взять его с собой он не может, а пресс-служба британского правительства пояснила: Ларри – не собственность семьи Кэмеронов, а госслужащий
Proof... pic.twitter.com/UZVXn6WcUw— David Cameron (@David_Cameron) 13 июля 2016 г.
У Терезы Мэй отношения с Ларри были, видимо, терпимыми. Однажды она призналась, что больше любит собак, но и к коту-старожилу Даунинг-стрит, 10 тоже относится тепло.
Впрочем, сейчас, когда здесь должен появиться новый хозяин, ситуация усугубляется тем, что Ларри уже давно конфликтует с главным котом британского МИДа Палмерстоном.
Их драки ранее даже попадали в СМИ.
Standoff in Downing Street. Larry guarding No10 as Boris' FCO cat Palmerston considers making a bid for No.10. @GMB pic.twitter.com/X57a3ouATQ— Jonathan Swain (@SwainITV) 27 июля 2016 г.
Кот Палмерстон известен своим задиристым характером, но коллизия еще и в том, что враг Ларри прекрасно "знаком" с Борисом Джонсоном — по временам, когда тот возглавлял МИД.
С котом Палмерстоном в свое время Джонсон вполне ладил, а вот как примет его кот Ларри – большой вопрос.
По крайней мере, в своем "Твиттере" в день, когда стало известно, что на Даунинг-стрит, 10 появится именно Джонсон, кот Ларри "написал": "Нет, я не могу поверить, что они выбрали его".
”No, I can’t believe they chose him either” #ToryLeadershipElection pic.twitter.com/H41l5KuLfX— Larry the Cat (@Number10cat) 23 июля 2019 г.
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