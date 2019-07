Кот Ларри о новом премьере Борисе Джонсоне: "Не могу поверить, что они выбрали его"

Интрига в Британии: журналисты гадают, как отнесется главный мышелов резиденции правительства — знаменитый кот Ларри к новому премьеру Борису Джонсону?

BBC по этому поводу даже выпустила статью под заголовком: "Первая задача премьера Британии — подружиться с котом Ларри".

Старожил на Даунинг-стрит, 10, он попал сюда из приюта в 2011 году. Премьеры менялись, Ларри оставался.

Некоторым в свое время даже приходилось публично отчитываться перед обществом, доказывая, что к коту они относятся с должным почтением.

В его отсутствии, например, в 2013-м был заподозрен Дэвид Кэмерон, хотя именно при нем Ларри в резиденции и появился.

В обществе тогда началась кампания в поддержку Ларри, так что на Даунинг-стрит даже были вынуждены выступить с официальным опровержением этого подозрения.

Когда же Кэмерону пришло время прощаться с резиденцией, он опубликовал фото с Ларри на коленях и признался, что ему грустно расставаться с котом, но взять его с собой он не может, а пресс-служба британского правительства пояснила: Ларри – не собственность семьи Кэмеронов, а госслужащий

У Терезы Мэй отношения с Ларри были, видимо, терпимыми. Однажды она призналась, что больше любит собак, но и к коту-старожилу Даунинг-стрит, 10 тоже относится тепло.

Впрочем, сейчас, когда здесь должен появиться новый хозяин, ситуация усугубляется тем, что Ларри уже давно конфликтует с главным котом британского МИДа Палмерстоном.

Их драки ранее даже попадали в СМИ.

Standoff in Downing Street. Larry guarding No10 as Boris' FCO cat Palmerston considers making a bid for No.10. @GMB pic.twitter.com/X57a3ouATQ