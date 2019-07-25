Владелец и директор сгоревшего лагеря арестованы на 2 месяца

Директор ООО "Экстрим-Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит сгоревший палаточный лагерь "Холдоми", арестован на 2 месяца.

Ранее аналогичное решение суд Солнечного района Хабаровского края вынес в отношении директора лагеря Максима Кузнецова. Они подозреваются в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, передает "Интерфакс".

Сегодня же суд должен выбрать меру пресечения и третьему фигуранту дела — сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву. По версии следователей, он знал о нарушении противопожарных норм в лагере, но не принял мер для их устранения.

Из 26 палаток, в которых размещались 189 детей, в ночь на 23 июля полностью сгорели 20 палаток. Жертвами пожара стали четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать оставленные на тепловой пушке или обогревателе вещи. После трагедии лагерь принято решение закрыть.