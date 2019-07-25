В Сочи проходит финал турнира "Кожаный мяч" среди девушек

В Сочи проходит объединенный финал крупнейших в России любительских детско-юношеских соревнований "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola" среди девушек старшей возрастной группы (14 – 15 лет). За победу сражаются 16 футбольных коллективов со всей страны – сильнейшие команды региональных этапов турнира в своей возрастной категории.

Победительницы Всероссийского финала соревнований определятся 27 июля на стадионе "Планета чемпионов". По окончании матча за первое место состоится официальная церемония награждения, в которой примут участие начальник отдела массового футбола Департамента массового и детско-юношеского футбола Российского футбольного союза Сергей Симкачев, заместитель директора АНО "Кожаный мяч" Олег Филин и представители Системы Coca-Cola в России.

Игроки из "Кожаного мяча" получили шанс принять участие в Детско-юношеской программе ФИФА и стать подающими мячи на матчах Чемпионата мира по футболу 2018 года в финале турнира в качестве подающих мячи выступили победители в старшей группе соревнований в 2017 году, команда "Стрела" из Пскова, а на матче открытия мирового первенства впервые в истории мячи подавали девушки – команда "Кадеты" из города Агрыз Республики Татарстан. А уже в этом году юной футболистке из Хакасии, чемпионке республиканского этапа "Кожаного мяча" в 2017 году Яне Медведевой подарили возможность принять участие в организации одного из матчей чемпионата мира по футболу среди женщин во Франции и выйти на поле в качестве сопровождающей судьи.