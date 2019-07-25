Белорусский МИД: напавший на посла был недоволен детьми, игравшими во дворе

Нападение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре политической подоплеки не имеет. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

По его словам, инцидент произошел в подъезде дома, где проживал советник по вопросам безопасности и административным вопросам посольства Белоруссии. Около 20 часов вечера он возвращался домой вместе с сыном. В подъезде у него произошло столкновение с бывшим военнослужащим, который, как сообщают, состоял на учете в психоневрологическом учреждении, передает ТАСС.

Макей отметил, что по имеющейся информации, нападавший был недоволен детьми, которые играли во дворе. В ходе нападения Поганшев был ранен. Как говорится в заявлении госпиталя "Гювен", где находится дипломат, Поганшев был доставлен к ним 24 июля в 19:34 в отделение неотложной помощи с огнестрельным ранением. Ему была успешно проведена операция. После нее он продолжает оставаться под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

По словам главы белорусского МИДа, что 4 пули, попавшие в дипломата, не поразили жизненно важные органы. После экстренной операции врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции как тяжелое.

24 июля газета "Хюрриет" сообщила, что в турецкой столице совершено вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева. В дипломата стрелял отставной турецкий военный, который оказался его соседом. После нападения преступник покончил с собой. Инцидент произошел в районе Чанкая, где расположено большое число дипломатических представительств разных стран.