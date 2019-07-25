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25 июля 201913:36

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

twitter.com/SvobodaRadio

Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого убийцы ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 21 июля.

 

В результате совместных действий СК и полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 38-летний уроженец Киргизии.

Сразу после убийства Григорьевой ЛГБТ-сообщество заявило, что к преступлению может быть причастен скандальное движение "Пила", участники которого якобы не раз угрожали приверженцам однополых отношений.

При этом некоторые знакомые Григорьевой предполагали, что убийство могло быть совершено на бытовой почве.


В сообщении Следственного комитета отмечается, что проверялись различные версии, но на данный момент были получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве во время возникшего конфликта.

Отмечается, что жертва, которая, по свидетельствам знавших ее людей вела асоциальный образ жизни, и предполагаемый преступник ранее были знакомы и не раз вместе распивали спиртные напитки.

По данным следствия, подозреваемый в ночь на 21 июля был пьян. У дома по Пулковской улице у него с Григорьевой возник бытовой конфликт.

Подозреваемый нанес ей не меньше восьми ударов ножом в спину и лицо. Женщина скончалась на месте.

Во время следствия также было установлено, что подозреваемый в убийстве активистки ЛГБТ незадолго до этого напал на знакомого ему мужчину и украл у того вещи и деньги.

Следствие продолжается, назначены экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

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