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25 июля 201913:12

Бывший спартаковец Боккетти подписал контракт с "Вероной"

twitter.com/fcsm_official

Бывший защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти вернулся в Италию, где продолжит карьеру в "Вероне". 32-летний футболист подписал с веронцами контракт, рассчитанный на два года.

В июле итальянский легионер "Спартака" расторг контракт с красно-белыми по обоюдному согласию и вернулся на родину. Боккетти будет играть за "Верону", которая по итогам прошлого сезона вошла в Серию А.

Сальваторе Боккеттти провел в "Спартаке" 6 лет. За это время он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Сальваторе сыграл за московский клуб 115 матчей и забил 5 мячей. До перехода в "Спартак" итальянец играл за другой российский клуб – казанский "Рубин".

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