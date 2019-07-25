Президент Туниса умер на 93-м году жизни

В четверг, 25 июля, в 92 года скончался президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси.

Глава тунисского государства умер в военной больнице в Тунисе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на страницу президентской администрации в Facebook.

Ранее сообщалось, что ас-Себси был доставлен в больницу в связи с внезапным сильным недомоганием. В июне 2019 года его также госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда некоторые СМИ сообщили о кончине президента Туниса, но советник главы тунисского государства опроверг данную информацию.

Ас-Себси занимал пост президента Тунисской Республики с 2014 года.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что временно функции главы государства (на срок от 45 до 90 дней) будет исполнять председатель парламента страны Мухаммед ан-Насер.