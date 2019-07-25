Новости Общество

Все видео этой рубрики
25 июля 201913:39

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

EPA

В четверг, 25 июля, в 92 года скончался президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси.

Глава тунисского государства умер в военной больнице в Тунисе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на страницу президентской администрации в Facebook.

Ранее сообщалось, что ас-Себси был доставлен в больницу в связи с внезапным сильным недомоганием. В июне 2019 года его также госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда некоторые СМИ сообщили о кончине президента Туниса, но советник главы тунисского государства опроверг данную информацию.

Ас-Себси занимал пост президента Тунисской Республики с 2014 года.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что временно функции главы государства (на срок от 45 до 90 дней) будет исполнять председатель парламента страны Мухаммед ан-Насер.

Сейчас

13:18

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

13:05

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

12:55

Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов

12:46

Владелец и директор сгоревшего лагеря арестованы на 2 месяца

12:45

Племянница: Скрипаль занимается здоровьем и в Россию не вернется

11:15

Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" арестован

10:21

Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Суд арестовал троих человек, причастных к пожару в лагере "Холдоми"

Суд арестовал троих человек, причастных к пожару в лагере "Холдоми"

48 минут назад
На каникулы! Дума подвела итоги весенней сессии-2019

На каникулы! Дума подвела итоги весенней сессии-2019

1 час назад
В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

19 минут назад
Матвиенко: пример Голунова - это хорошая встряска для тех, кто попытается повторить подобное

Матвиенко: пример Голунова - это хорошая встряска для тех, кто попытается повторить подобное

1 час назад
Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

1 час назад
Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

16 минут назад
Путин пригласил пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге

Путин пригласил пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге

1 час назад
Российская бегунья погибла во время крушения вертолета в Италии

Российская бегунья погибла во время крушения вертолета в Италии

1 час назад
Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

2 часа назад
"Когда выгорает кислород": житель Красноярского края проехал сквозь центр лесного пожара

"Когда выгорает кислород": житель Красноярского края проехал сквозь центр лесного пожара

3 часа назад
Нурмагомедов о гибели Дадашева: я начинаю ненавидеть этот спорт

Нурмагомедов о гибели Дадашева: я начинаю ненавидеть этот спорт

5 часов назад
Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

3 часа назад
Джонсон дал своему брату пост замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности

Джонсон дал своему брату пост замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности

6 часов назад
Все в первозданном виде: археологи из Эрмитажа исследуют затопленную Акру

Все в первозданном виде: археологи из Эрмитажа исследуют затопленную Акру

4 часа назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

2 часа назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Найдена пара мёртвых звёзд, которая уместилась бы в планету

Найдена пара мёртвых звёзд, которая уместилась бы в планету

39 минут назад
Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов

Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов

46 минут назад
Племянница: Скрипаль занимается здоровьем и в Россию не вернется

Племянница: Скрипаль занимается здоровьем и в Россию не вернется

58 минут назад
Мотоциклист катался на одном колесе по автомагистрали и был сбит. Видео

Мотоциклист катался на одном колесе по автомагистрали и был сбит. Видео

1 час назад
На МКС запускают эксперимент по добыче полезных ископаемых в космосе с помощью микробов

На МКС запускают эксперимент по добыче полезных ископаемых в космосе с помощью микробов

1 час назад
Суд запретил летать в "Аэропорт имени Летова"

Суд запретил летать в "Аэропорт имени Летова"

1 час назад
Что понравилось, а что нет первым зрителям "Короля Льва"

Что понравилось, а что нет первым зрителям "Короля Льва"

1 час назад
Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

2 часа назад
Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

2 часа назад
Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

2 часа назад
Mail.Ru и "Сбербанк" создают конкурента "Яндекс.Такси"

Mail.Ru и "Сбербанк" создают конкурента "Яндекс.Такси"

3 часа назад
Мальчику, спасавшему детей на пожаре, могут присвоить звание Героя России

Мальчику, спасавшему детей на пожаре, могут присвоить звание Героя России

3 часа назад
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

4 часа назад
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

4 часа назад
В Индии от ударов молний погиб 51 человек

В Индии от ударов молний погиб 51 человек

5 часов назад
Новый министр обороны США готов к переговорам с Ираном без предварительных условий

Новый министр обороны США готов к переговорам с Ираном без предварительных условий

6 часов назад
Трамп будет продавать оружие арабским странам вопреки мнению конгресса

Трамп будет продавать оружие арабским странам вопреки мнению конгресса

6 часов назад
Соловьев о президентском поздравлении для Джонсона: Зеленскому стало еще обиднее

Соловьев о президентском поздравлении для Джонсона: Зеленскому стало еще обиднее

6 часов назад
В Иркутской области продолжают ликвидировать последствия паводка

В Иркутской области продолжают ликвидировать последствия паводка

7 часов назад
Патовая ситуация: на задержанном в КНДР росийском судне заканчиваются еда и вода

Патовая ситуация: на задержанном в КНДР росийском судне заканчиваются еда и вода

7 часов назад
Европарламент: Россия и ЕС должны улучшить диалог и восстановить доверие

Европарламент: Россия и ЕС должны улучшить диалог и восстановить доверие

7 часов назад
Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции

Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции

7 часов назад
Южная Корея связывает ракетные пуски с учениями, проходящими в КНДР

Южная Корея связывает ракетные пуски с учениями, проходящими в КНДР

7 часов назад
Бывший министр нефти Ливии похищен возле собственного дома в Триполи

Бывший министр нефти Ливии похищен возле собственного дома в Триполи

7 часов назад
ДТП в Челябинской области: пять человек погибли

ДТП в Челябинской области: пять человек погибли

8 часов назад
Суд США приостановил ограничения Трампа на предоставление убежища для мигрантов

Суд США приостановил ограничения Трампа на предоставление убежища для мигрантов

8 часов назад
Школьно-письменные товары подорожали на пять процентов

Школьно-письменные товары подорожали на пять процентов

8 часов назад
Кассирша, сбежавшая с 41 миллионом рублей, объявлена в федеральный розыск

Кассирша, сбежавшая с 41 миллионом рублей, объявлена в федеральный розыск

9 часов назад
Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС

Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС

9 часов назад
Журналист ВВС приписал Путину слова Помпео

Журналист ВВС приписал Путину слова Помпео

9 часов назад
Фокус не удался: досрочный визит Порошенко в ГБР Украины завершился ничем

Фокус не удался: досрочный визит Порошенко в ГБР Украины завершился ничем

11 часов назад
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

17 часов назад
Марина Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел

Марина Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел

22 часа назад
Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

23 часа назад