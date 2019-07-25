Следователи настаивают на аресте кассира банка, похитившей 6,5 миллионов

В Калининском районном суде Уфы избирают меру пресечения кассиру банка "Открытие", похитившей 6,5 миллионов рублей. Следователи ходатайствуют о помещении 39-летней Лилие Азнабаевой на два месяца под арест в СИЗО.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", в течение месяца Азнабаева присваивала деньги. Она была задержана 23 июля. Дело возбудили по статье "Присвоение в крупном размере". Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, аналогичная история произошла в конце мая. Кассир "Россельхозбанка" из Салавата Луиза Хайруллина после рабочего дня вынесла из отделения банка более 23 миллионов рублей. После этого с семьей и детьми бесследно исчезла. Спустя месяц женщину удалось задержать, она пряталась на съемной квартире в Казани. Эта история прогремела на всю страну.