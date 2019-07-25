Турки смогут ездить в Россию так же просто, как россияне в Турцию

Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что будет частично возобновлено Соглашение между Россией и Турцией о взаимных поездках граждан от 12 мая 2010 года.

В Соглашении говорится о том, что обычные граждане РФ и ТР могут ездить, соответственно, в Турцию и Россию по обычным загранпаспортам и без виз сроком на 90 дней. Однако после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24, в отношениях двух стран возник кризис. Россия отменила чартеры в Турцию и действие Соглашения.

Турция же не пошла на зеркальные меры, и российские туристы продолжили ездить на курорты страны по загранпаспортам и без виз, как только возобновились чартерные рейсы. А вот турки же до настоящего времени могли приехать в Россию лишь в командировку либо по дипломатическим нуждам — пропускали лишь со служебными либо дипломатическими паспортами.

Теперь действие Соглашения возобновлено, и турецкие туристы смогут посещать нашу страну также свободно, как и россияне их родину.