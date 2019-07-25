Фестиваль "Таврида - АРТ": стартовал конкурс сценариев документальных фильмов

В рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" стартовал прием заявок на участие в конкурсе сценариев документальных фильмов. Тема — "Изобретения и изобретательство в России".

Проводит конкурс Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Автор лучшей заявки сможет принять участие в создании фильма для эфира на федеральном телеканале. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте проекта.

Фестиваль "Таврида — АРТ" пройдет в Судаке (Крым) с 20 по 26 августа. В одном месте зрители смогут увидеть все возможные творческие направления: театральный, литературный и джазовый фестивали, ночь Stand-Up Comedy, рэп-баттлы, территорию актуального искусства, авиашоу, открытые кинопоказы, фестиваль КВН и даже специальную спортивную программу. Отдельным местом притяжения обещает стать арт-парк, который̆ спроектируют молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты.

Фестиваль "Таврида — АРТ" также станет площадкой для проведения кастингов в сотни проектов среди молодых деятелей искусств. Прошедшие конкурсный отбор станут участниками восьми арт-кварталов.

А самыми жаркими днями фестиваля станут 23-25 августа — зрители увидят "Нашествие" на Тавриде, рэп-фестиваль и концерты ведущих российских поп-исполнителей. Ожидается, что фестиваль посетит более 30 тысяч человек со всей России и из-за рубежа.