"Это было ожидаемо": Дане Борисовой запретили въезд на Украину

Пресс-служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, сообщила, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на территорию страны. Сама она не удивилась данному явлению, поскольку для нее оно было "вполне ожидаемо".

По словам Борисовой, она ввела украинские власти в заблуждение о том, что не была в Крыму. Телеведущая рассказала, что была там неоднократно и даже собирается туда сегодня, 25 июля, поскольку у нее там живет мама, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинских националистов возмутил приезд Даны Борисовой на территорию Украины. Телеведущая на своей странице в Instagram выложила серию снимков с Майдана и рассказала о цели визита в страну. По ее словам, туда она приехала, чтобы принять участие в съемках для популярного проекта. Многие комментаторы, высказавшие на странице телеведущей свое негативное мнение, не поняли, почему Борисову пропустили в Украину, поскольку она после событий 2014 года посещала Крым.