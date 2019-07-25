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Авиапроисшествия 43 минуты назад
Самолет французской пилотажной группы рухнул у проезжей части в Перпиньяне
Французская пилотажная группа Patrouille de France потеряла один из своих легкомоторных самолетов — Alphajet упал на обочине дороги поблизости от аэропорта Перпиньян-Ривзальт, сообщает Airlive.net. Место происшествия сняли на видео.
ЧП произошло в первой половине дня 25 июля сразу после вылета самолета из воздушной гавани, куда пилотажная группа прибыла для участия авиашоу. О причинах аварии ничего не сообщается, пилот успел катапультироваться и не пострадал.
Alphajet упал на проезжую часть рядом с аэропортом, не задев при этом ни автомобили, ни людей. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили загоревшуюся траву.
Patrouille de France известна своими красочными выступлениями, в том числе на авиасалоне МАКС, — на их самолетах установлены генераторы разноцветного дыма, так что пилотажные фигуры обретают небесный рисунок.
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