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Провокации в Керченском проливе 27 минут назад
СБУ задержала российский танкер в отместку за ЧП в Керченском проливе
Служба безопасности Украины при участии Военной прокуратуры в Одесской области задержали российский танкер "NEYMA".
По данным трекингового сервиса Marinetraffic.com, судно шло из российского порта Кавказ в украинский Измаил.
В сообщении ведомства говорится, что Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, который якобы блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В настоящее время готовится ходатайство в суд об аресте судна, поскольку оно является вещественным доказательством, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр СБУ.
На данный момент группа следователей СБУ, военных прокуроров, а также пограничников закончили на задержанном танкере следственные действия, в числе которых обыск, изъятие документов, записей радиопереговоров и бортовых журналов. Помимо этого допрошены члены команды и изъяты необходимые для установления истины документы.
Ранее сообщалось, что 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Чтобы их задержать, российские пограничники были вынуждены применить оружие. Тогда были задержаны 24 украинских моряка, трое из них получили легкие ранения.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая нужна была тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко на фоне его низкого рейтинга в преддверии выборов.
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