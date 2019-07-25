Филиппова рассказала, как жила с Вдовиченковым 10 лет, а он женился на Лядовой

Ольга Филиппова в "Судьбе человека" рассказывает, что с Владимиром Вдовиченковым они встретились на взлете популярности: она, молодая актриса, только снялась в сериале "Кармен", он уже был звездой "Бригады".

Поклонники ожидали пышную свадьбу, но Владимир предложения делать Ольге не спешил. Даже после того, как у них родилась дочь, он не повел Ольгу в ЗАГС.

Вместе они прожили 10 лет. Актриса вспоминает, что отцом он был прекрасным, но их отношения складывались непросто – Ольга несколько раз собирала вещи и уходила, но потом возвращалась.

"Характер у него очень взрывной. Он, в отличие от меня, очень быстрый, очень действенный, а я медлительная", – рассказывает актриса.

Когда Вдовиченков сказал, что они "зашли в тупик" и должны расстаться, для Ольги это стало большим ударом.

Правда, к тому моменту она уже знала, что у Владимира в жизни появилась другая женщина, но к окончательному разрыву готова не была.

Еще тяжелее было, когда Ольга узнала, что вскоре после расставания с ней он повел в ЗАГС Елену Лядову.

Филиппова признается, что у нее были отношения с мужчинами и до Вдовиченкова, и после него, но к 42-м годам официально она замужем не была. "Что-то, наверное, и во мне не так". – размышляет актриса, но интригующе добавляет: все предыдущее в ее жизни было лишь репетицией.

Какими "тропами" пришла Ольга в актерскую профессию? Что чувствовала после съемок в сериале "Кармен", сделавшем ее знаменитой? Из-за чего ссорились Вдовиченков и Филиппова? Что особо поразило в нем актрису в первые же дни знакомства, и не жалеет ли она о 10-ти годах, прожитых с ним? Как складывается ее женская судьба сейчас?

В гостях программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым – актриса Ольга Филиппова.