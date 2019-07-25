74-летняя россиянка утонула в Черногории

На черногорском курорте вблизи города Бечичи во время купания утонула 74-летняя гражданка России, передает ТАСС. Женщину спасти не смогли, прибывшие на вызов врачи констатировали смерть.

На теле россиянки не было следов насилия, речь идет о естественной смерти.

В консульстве РФ в Черногории агентству сообщили, что официальными данными об инциденте не располагают.