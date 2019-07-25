Пассажирский самолет сжигает топливо перед аварийной посадкой в Крыму

Пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings готовится к аварийной посадке в Симферополе — экипаж принял решение вернуться в аэропорт сразу после вылета, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Лайнер, на борту которого находятся 140 пассажиров, направлялся в Санкт-Петербург, но сразу после взлета у самолета не убралось шасси. Командир, как уточняет "Интерфакс", принял решение вернуться.

В настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо в небе над Симферополем. На земле готовятся к аварийной посадке.