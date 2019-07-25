И.о. гендиректора МАГАТЭ стал представитель Румынии

Исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначен бывший представитель Румынии при организации, руководитель бюро гендиректора агентства по вопросам координации Корнел Феруцэ, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Феруцэ являлся ближайшим помощником покойного Амано и координировал деятельность МАГАТЭ по ряду направлений.

Корнел Феруцэ будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать.

По предварительным данным, процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.