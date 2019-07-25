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25 июля 201914:42

Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Симферополе

Flightradar24.com

Самолет авиакомпании Red Wings из-за технических проблем совершил аварийную посадку в Симферополе, никто из 140 находившихся на борту пассажиров не пострадал.

У рейса WZ786 возникли проблемы сразу после вылета в Санкт-Петербург — во время набора высоты экипажу Airbus A320 не удалось убрать шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт.

Выработав топливо, лайнер благополучно приземлился в Симферополе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информации о том, когда пассажиры смогут вылететь в Северную столицу, не поступало.

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