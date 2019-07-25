Рэперы, поп-музыканты и юмористы: стали известны самые успешные российские знаменитости

Журнал Forbes составил рейтинг топ-40 самых успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Среди них лишь один артист. Большая доля успешных пришлась на блогеров, рэперов, поп-музыкантов и юмористов.

Единственным актером в списке Forbes стал Александр Петров. Он оказался на 31 строчке рейтинга. За 2018 год в СМИ его упоминали 1790 раз, а его доход составил 2,5 миллиона долларов. В социальных сетях про Петрова говорили 186900 раз.

На первом месте рейтинга оказался российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Его доход за 2018 составил 11,5 миллиона долларов. В СМИ его упоминали 75300 раз, а в соцсетях — 1507900.

Второе место досталось поп-исполнительнице, телеведущей Ольге Бузовой. Ее доход почти в три раза меньше, чем у Нурмагомедова, зато в социальных сетях о ней говорили в три раза больше — 4499100 раз.

Замыкает тройку лидеров хоккеист Александр Овечкин с доходом в 14,5 миллиона долларов.

Модель Ирина Шейк, в последнее время о которой много говорят из-за событий с Брэдли Купером и Леди Гагой, заработала 4 миллиона долларов. В социальных сетях ее упомянули 139800 раз, а в СМИ — 12862.

Представитель России на Евровидении-2019 Сергей Лазарев занял семнадцатое место. Он заработал, по данным Forbes, 1,2 миллиона долларов, а в соцсетях про него говорили 825300 раз.

Блогер и журналист Юрий Дудь занял восемнадцатую строчку в рейтинге. Его доходы за 2018 составили 1,4 миллиона долларов.

На последней, сороковой строчке оказалась фигуристка Евгения Медведева. Она заработала 700 тысяч долларов.

Меньше всех в 2018 году получили блогерша Kate Clapp, рэпер Face — они получили по 500 тысяч долларов.