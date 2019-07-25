Российские пловцы завоевали медали чемпионата мира

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российские пловцы Владислав Гринев и Дарья Васькина пополнили коллекцию нашей сборной бронзовыми медалями.

Владислав Гринев занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем. Чемпионом стал американец Калеб Дрессел, на втором месте австралиец Кайл Чалмерс. Бронза Гринева – первая медаль на стометровке кролем, завоёванная нашим пловцом после длительного перерыва. В 2003 году чемпионом мира становился Александр Попов.

Дарья Васькина выиграла бронзовую награду на дистанции 50 метров в плавании на спине. Победу одержала американка Оливия Смолига, серебряная награда у бразильянки Этьен Медейрос. В плавании на дистанции 200 метров баттерфляем первое место заняла венгерка Богларка Капаш. Светлана Чимрова стала седьмой.