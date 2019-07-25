Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Неизвестные шутники разыграли главу Белого дома Дональда Трампа по время его выступления на молодежном форуме, которое состоялось 24 июля в одном из отелей американской столицы.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала газета The Washington Post.

Издание обратило внимание на то, что, когда Трамп направлялся к трибуне, на огромном экране позади него демонстрировалась президентская печать, на которой вместо официального белоголового орлана красовался двуглавый орел, держащий в когтях сумку с 13 клюшками для гольфа и пачку долларов – вместо традиционных 13 стрел и оливковой ветви. Помимо этого, над птицей вместо девиза на латыни "E pluribus unum" ("Из многих — единое") была надпись на испанском языке "45-й — марионетка".

The Washington Post считает, что шутники тем самым хотели намекнуть на связи 45-го американского президента с Россией и пошутить над его увлечением игрой в гольф – нынешний глава Белого дома владеет 16 гольф-клубами в США и за пределами Америки.

Организаторы конференции не знают, каким образом на экране появилось измененное изображение президентской печати, подчеркивая, что, возможно, ошибка была допущена технической группой, отвечающей за звук и изображение мероприятие.