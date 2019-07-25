Пермская чиновница пинала ногами бездомного: проводится проверка

Сотрудница пермского Росреестра пинала ногами бездомного, который находился на крыльце учреждения. В настоящее время полиция и само ведомство проводят проверку по факту случившегося.

В среду, 24 июля, издание "АиФ-Прикамье" опубликовало видеозапись, на котором запечатлен инцидент. "Уйди отсюда, собирайся и уходи!", — говорит женщина, пиная лежащего на ступеньках бездомного человека, добавляя: "Я не знаю, куда ты пойдешь, собирайся и уходи отсюда".

Затем женщина оборачивается к тому, кто ведет съемку и спрашивает: "Зачем вы снимаете?". После этого она объясняет свое поведение: "Понимаете, он задушил всех девочек, ну невозможно дышать! Все службы от него отказались".

Как отмечает издание, женщина на видео — это сотрудница краевого управления Росреестра в Перми. Редакция "АиФ-Прикамье" обратилась в ГУ МВД по Пермскому краю, чтобы они провели проверку случившегося. Сама героиня засветившегося на просторах интернета ролика утверждает, что неоднократно вызывала стражей порядка, но те не предпринимали никаких мер.

Руководитель пермского Росреестра Лариса Аржевитина рассказала, что управлением начато проведение служебной проверки для выяснения всех обстоятельств, а также принятия соответствующих мер реагирования.

Сама глава Росреестра отметила, что бездомный облюбовал крыльцо у входа в здание для своего проживания еще месяц назад. По ее словам, в вечернее время у мужчины собиралась компания и они распивали спиртные напитки. В ведомстве обращались к сотрудникам уполномоченных органов, но никаких мер реагирования принято не было, сообщает РИА Новости.

Аржевитина отметила, что Росреестр не наделен полномочиями по разрешению проблем граждан, которые ведут ассоциальный образ жизни.

В ГУ МВД по Пермскому краю также отметили, что проводят проверку по факту случившегося.