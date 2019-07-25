Судовладелец: экипаж задержанного танкера едет домой. Посольство РФ не подтверждает

Компания-владелец задержанного российского танкера Nika Spirit (старое название Neyma) сообщила, что экипаж судна в ближайшее время отравится домой.

"Экипаж в безопасности, едет домой", — рассказал РИА Новости представитель компании "Альтомар Шиппинг".

Между тем, в российском посольстве на Украине не смогли подтвердить эту информацию.

"Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные СМИ. Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения", — сообщил ТАСС представитель российской дипмиссии.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил в Одесской области.

В пресс-центре СБУ пояснили, что данный танкер якобы блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе и поэтому теперь является вещественным доказательством в рамках этого дела.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Украинские суда нарушили государственную границу России в Черном море. Пограничники задержали корабли, все члены экипажа были арестованы.