Уфимская кассирша, похитившая 6 миллионов, арестована

Кассир одного из башкирских банков заключена под стражу сроком на два месяца после того, как украла 6,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что 39-летняя Лилия Азнабаева в течение месяца присваивала деньги. Недостачу обнаружили в ходе ревизии. Злоумышленница частями выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии вовсе украла значительную сумму — один миллион.

В Калининском районном суде в четверг, 25 июля, избирали меру пресечения Азнабаевой. Следователи ходатайствовали о ее помещении под арест в СИЗО на два месяца.

На сайте МВД РФ приводится сообщение официального представителя Ирины Волк. Она рассказала, что Калининским районным судом города Уфы в отношении кассира банка избрана мера пресечения, запрашиваемая следователями.

Ранее сообщалось о сотруднице башкирского банка Луизе Хайруллиной. Она украла 23 миллиона рублей, после чего бесследно исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Хайруллину задержали 4 июля в Казани. Пока она будет находиться в СИЗО до 2 сентября 2019 года.