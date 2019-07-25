Тема:

Аварии и ДТП 39 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
25 июля 201916:19

Авария с Lamborghini почти за треть миллиона евро попала на видео

Youtube/Ojars Stipnieks

В Риге на перекрестке спорткар Lamborghini Huracan Performante Spyder не уступил при повороте имеющей преимущество легковушке и попал в аварию.

Инцидент, как сообщает издание AS DELFI, произошел на перекрестке улиц Бривибас и Джутас в четверг около 10 утра. В результате аварии никто не пострадал.

 

Водитель и пассажир спорткара приехали из Швеции и направлялись на Gran Turismo Baltica — ежегодное мероприятие, проводимое в Латвии, где собираются десятки спортивных автомобилей.

Lamborghini Huracan Performante Spyder, выпущенный ограниченным тиражом, имеет десятицилиндровый двигатель мощностью 640 лошадиных сил. Автомобиль способен развивать скорость до 325 км/ч, а до сотни он разгоняется всего за три секунды.

Ранее по теме

Сейчас

16:35

Протоиерей Смирнов попал в кардиореанимацию

15:31

На задержанном СБУ танкере находятся не менее 7 российских моряков

14:42

Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Симферополе

14:31

И.о. гендиректора МАГАТЭ стал представитель Румынии

14:24

Пассажирский самолет сжигает топливо перед аварийной посадкой в Крыму

14:18

74-летняя россиянка утонула в Черногории

14:08

СБУ задержала российский танкер в отместку за ЧП в Керченском проливе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Судовладелец: экипаж задержанного танкера едет домой. Посольство РФ не подтверждает

Судовладелец: экипаж задержанного танкера едет домой. Посольство РФ не подтверждает

40 минут назад
Первый у моста. Евгений Попов рассказал, что происходит в Станице Луганской

Первый у моста. Евгений Попов рассказал, что происходит в Станице Луганской

2 часа назад
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

1 час назад
Суд арестовал троих человек, причастных к пожару в лагере "Холдоми"

Суд арестовал троих человек, причастных к пожару в лагере "Холдоми"

3 часа назад
На каникулы! Дума подвела итоги весенней сессии-2019

На каникулы! Дума подвела итоги весенней сессии-2019

4 часа назад
Больше вреда, чем пользы: многие люди принимают аспирин неправильно

Больше вреда, чем пользы: многие люди принимают аспирин неправильно

1 час назад
Рэперы, поп-музыканты и юмористы: стали известны самые успешные российские знаменитости

Рэперы, поп-музыканты и юмористы: стали известны самые успешные российские знаменитости

1 час назад
Филиппова рассказала, как жила с Вдовиченковым 10 лет, а он женился на Лядовой

Филиппова рассказала, как жила с Вдовиченковым 10 лет, а он женился на Лядовой

1 час назад
У Кадырова появился охранник, какого нет ни у кого в мире

У Кадырова появился охранник, какого нет ни у кого в мире

29 минут назад
Кот Ларри о новом премьере Борисе Джонсоне: "Не могу поверить, что они выбрали его"

Кот Ларри о новом премьере Борисе Джонсоне: "Не могу поверить, что они выбрали его"

2 часа назад
"Это было ожидаемо": Дане Борисовой запретили въезд на Украину

"Это было ожидаемо": Дане Борисовой запретили въезд на Украину

2 часа назад
Джонсон дал своему брату пост замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности

Джонсон дал своему брату пост замминистра по бизнесу, энергетике и промышленности

9 часов назад
Фестиваль "Таврида - АРТ": стартовал конкурс сценариев документальных фильмов

Фестиваль "Таврида - АРТ": стартовал конкурс сценариев документальных фильмов

3 часа назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

5 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Как на приеме у Ее Величества: британцы восхитились российским сервисом

Как на приеме у Ее Величества: британцы восхитились российским сервисом

33 минуты назад
Пермская чиновница пинала ногами бездомного: проводится проверка

Пермская чиновница пинала ногами бездомного: проводится проверка

56 минут назад
Не только съёмки в кино: как зарабатывают знаменитости

Не только съёмки в кино: как зарабатывают знаменитости

1 час назад
Прототип звездолёта Илона Маска провалил повторные испытания

Прототип звездолёта Илона Маска провалил повторные испытания

2 часа назад
Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Симферополе

Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Симферополе

2 часа назад
74-летняя россиянка утонула в Черногории

74-летняя россиянка утонула в Черногории

2 часа назад
В Лужниках появится сухой фонтан

В Лужниках появится сухой фонтан

2 часа назад
Новое оборудование Росгидромета повысит точность прогнозов вдвое

Новое оборудование Росгидромета повысит точность прогнозов вдвое

2 часа назад
Самолет французской пилотажной группы рухнул у проезжей части в Перпиньяне

Самолет французской пилотажной группы рухнул у проезжей части в Перпиньяне

2 часа назад
Турки смогут ездить в Россию так же просто, как россияне в Турцию

Турки смогут ездить в Россию так же просто, как россияне в Турцию

3 часа назад
Белорусский МИД: напавший на посла был недоволен детьми, игравшими во дворе

Белорусский МИД: напавший на посла был недоволен детьми, игравшими во дворе

3 часа назад
Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

3 часа назад
В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

3 часа назад
Найдена пара мёртвых звёзд, которая уместилась бы в планету

Найдена пара мёртвых звёзд, которая уместилась бы в планету

3 часа назад
Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов

Затопленной Иркутской области выделят около 700 миллионов

3 часа назад
Племянница: Скрипаль занимается здоровьем и в Россию не вернется

Племянница: Скрипаль занимается здоровьем и в Россию не вернется

3 часа назад
Матвиенко: пример Голунова - это хорошая встряска для тех, кто попытается повторить подобное

Матвиенко: пример Голунова - это хорошая встряска для тех, кто попытается повторить подобное

4 часа назад
Российская бегунья погибла во время крушения вертолета в Италии

Российская бегунья погибла во время крушения вертолета в Италии

4 часа назад
Мотоциклист катался на одном колесе по автомагистрали и был сбит. Видео

Мотоциклист катался на одном колесе по автомагистрали и был сбит. Видео

4 часа назад
На МКС запускают эксперимент по добыче полезных ископаемых в космосе с помощью микробов

На МКС запускают эксперимент по добыче полезных ископаемых в космосе с помощью микробов

4 часа назад
Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

Разбой класса "Альфа": боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

4 часа назад
Суд запретил летать в "Аэропорт имени Летова"

Суд запретил летать в "Аэропорт имени Летова"

4 часа назад
Что понравилось, а что нет первым зрителям "Короля Льва"

Что понравилось, а что нет первым зрителям "Короля Льва"

4 часа назад
Путин пригласил пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге

Путин пригласил пострадавших от наводнения на парад ВМФ в Петербурге

4 часа назад
Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

Спартаковцы почтили память Федора Черенкова

5 часов назад
Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

5 часов назад
Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

Высшее образование в региональных вузах может стать бесплатным

5 часов назад
Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

Ретейлеры объявили бойкот QR-платежам в супермаркетах

5 часов назад
Mail.Ru и "Сбербанк" создают конкурента "Яндекс.Такси"

Mail.Ru и "Сбербанк" создают конкурента "Яндекс.Такси"

6 часов назад
"Когда выгорает кислород": житель Красноярского края проехал сквозь центр лесного пожара

"Когда выгорает кислород": житель Красноярского края проехал сквозь центр лесного пожара

6 часов назад
Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен

6 часов назад
Мальчику, спасавшему детей на пожаре, могут присвоить звание Героя России

Мальчику, спасавшему детей на пожаре, могут присвоить звание Героя России

6 часов назад
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море

7 часов назад
Все в первозданном виде: археологи из Эрмитажа исследуют затопленную Акру

Все в первозданном виде: археологи из Эрмитажа исследуют затопленную Акру

7 часов назад
Нурмагомедов о гибели Дадашева: я начинаю ненавидеть этот спорт

Нурмагомедов о гибели Дадашева: я начинаю ненавидеть этот спорт

8 часов назад
Образование семинаристов равно божественной трагедии

Образование семинаристов равно божественной трагедии

1 час назад