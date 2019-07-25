Авария с Lamborghini почти за треть миллиона евро попала на видео

В Риге на перекрестке спорткар Lamborghini Huracan Performante Spyder не уступил при повороте имеющей преимущество легковушке и попал в аварию.

Инцидент, как сообщает издание AS DELFI, произошел на перекрестке улиц Бривибас и Джутас в четверг около 10 утра. В результате аварии никто не пострадал.

Водитель и пассажир спорткара приехали из Швеции и направлялись на Gran Turismo Baltica — ежегодное мероприятие, проводимое в Латвии, где собираются десятки спортивных автомобилей.

Lamborghini Huracan Performante Spyder, выпущенный ограниченным тиражом, имеет десятицилиндровый двигатель мощностью 640 лошадиных сил. Автомобиль способен развивать скорость до 325 км/ч, а до сотни он разгоняется всего за три секунды.