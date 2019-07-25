"Локомотив" намерен арендовать чемпиона мира у "Боруссии"

Московский "Локомотив" продолжает предпринять попытки для того, чтобы заполучить немецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Представители столичных "железнодорожников" уже сделали немецкому клубу предложение по аренде игрока.

В "Локомотиве" хотят достичь с дортмундцами соглашения по поводу аренды 28-летнего атакующего игрока с последующим правом выкупа, сообщает Спортс.Ru. Руководители "Локо" готовы выкупить Шюррле по окончания срока аренды за восемь миллионов евро. В Дортмунде на предложение красно-зеленых пока ответа не дано.

Прошедший сезон Шюррле выступал на правах аренды в английском "Фулхэме", в составе которого принял участие в 24 встречах, став автором шести голов. Ранее он также выступал за "Челси", а в составе сборной Германии в 2014 году завоевывал звание чемпиона мира.