Протоиерей Смирнов попал в кардиореанимацию института Склифосовского

В тяжелом состоянии в реанимацию НИИ Склифосовского госпитализирован глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

Он находится в кардиореанимации, передает ТАСС.

68-летний протоиерей возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года.

Он также является членом Высшего церковного совета и Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ).

Высказывания Димитрия Смирнова не раз становились поводом для бурного обсуждения в соцсетях.