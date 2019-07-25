Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена

Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.

Пострадал трехэтажный дом 2017 года постройки, возведенный на Октябрьской улице. По данным 78.ru, в квартире на втором этаже произошел взрыв газа, но местные жители шутят, что владелец просто сильно хлопнул дверью. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

На фотографиях видно, что у дома обрушился фрагмент стены, на месте работают сотрудники МЧС.

Это единственный дом в Рахье, построенный по программе расселения аварийного жилья.