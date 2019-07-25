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Три сестры зарезали родного отца 27 минут назад
"Звери и проститутки": бабушка сестер Хачатурян прокляла внучек
В "Прямой эфир" пришла мать Михаила Хачатуряна, которого убили дочери. Три сестры — Ангелина, Крестина и Мария – уже считали дни до освобождения, но неожиданно статью, по которой сестер обвиняли ранее ("Убийство группой лиц по предварительному сговору") сохранили. Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы.
За них вступились многие знаменитости – о том, что отец применял к девочкам не только физическое, но и сексуальное насилие (по крайней мере, к одной), по словам адвоката, доказано экспертизами.
Однако племянник Михаила Хачатуряна, его тетя и мать убеждены: он не мог этого сделать. Более того: бабушка сестер — Лидия Хачатурян – утверждает, что он все делал для детей, а вот девочек называет не иначе, как "звери", "проститутки", и утверждает, что они "воровали деньги".
Внучками она девочек считать отказывается и говорит, что простить их не сможет никогда.
Вторит ей и родная тетя убитого — Римма Саргсян. Женщина утверждает, что Михаил ни в чем не виноват, а вот девочки "были аморальными, не посещали школу, по ночам они шлялись и не приходили домой".
В студии, однако, нашлись люди, которые усомнились в словах близких родственников Михаила Хачатуряна.
Какие аргументы приводят люди, которые вступились за трех сестер? Кто из известных личностей поддерживает их? Что осознали после совершенного сами девочки? Правда ли, что в квартире, где произошла эта страшная трагедия, сейчас наркопритон? Каким бизнесом занимался Михаил Хачатурян? В чем его близкие обвиняют мать девочек Аурелию Дундук? И что рассказала в эксклюзивном интервью его мать?
Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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