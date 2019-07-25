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25 июля 201917:34

После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

EPA

На бывшего президента Украины Петра Порошенко попытались напасть четыре человека. Инцидент случился после того, как экс-глава государства вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

 

Как сообщают в РИА Новости, нападение на Порошенко случилось во время того, как он садился в машину. Один из злоумышленников прыгнул на капот машины. Охранники бывшего президента Украины успели среагировать и оттеснили нападавших, одному защитнику Порошенко распылили в глаза слезоточивый газ.

После случившегося вмешалась полиция, они пытались догнать злоумышленников. Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел в среду, 24 июля. После его визита там подтвердили, что он невиновен по всем статьям.

Во время допроса у здания ГБР проходили два митинга. В одном из них принимали участие сторонники бывшего президента, в другом те, кто требовал посадить его за решетку. 

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