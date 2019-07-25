Посольство РФ: экипаж с задержанного СБУ танкера едет в Россию

Экипаж задержанного Украиной российского танкера отправляется домой, судно остается в Измаиле. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что моряки едут в Молдавию, откуда отправятся в Россию.

С моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя – по делу они проходят как свидетели, пишет издание Strana.ua со ссылкой на источник в СБУ.

Ранее сообщалось, что российский танкер, принадлежащий компании из Геленджика, был задержан в Измаиле – по версии СБУ, судно блокировало три корабля ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018-го.