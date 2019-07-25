Беспредела больше не будет: нижегородцы устроили самосуд над бандой подростков

Несколько жителей Нижнего Новгорода организовали самосуд над подростками, которые терроризировали прохожих, полиция проводит проверку.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что информация о том, что группа мужчин нанесла побои группе подростков, которые терроризировали прохожих в микрорайоне Нижнего Новгорода "Мещерское озеро", появилось 24 июля в местных СМИ. В публикациях было размещено видео самосуда, которое сопровождает закадровый текст о том, что "теперь такого беспредела больше не будет".

Полиция проводит проверку информации. Отмечается, что никто из подростков к врачам по поводу избиения не обращался.

23 июля нижегородская телекомпания "Сети НН" показала сюжет о том, как в микрорайоне "Мещерское озеро" банда подростков держит в страхе округу, избивая прохожих и стреляя в них из травматического пистолета. Пострадавшие заявили, что нападавшие чувствуют себя безнаказанными из-за своего несовершеннолетнего возраста.

Нижегородская полиция установила, что участники стрельбы – это пять подростков в возрасте от 13 до 17 лет. При этом 16-летний подросток, выстреливший в ногу прохожему из травматического пистолета, уже привлекался ранее к уголовной ответственности.