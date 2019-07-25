"Арсенал" арендовал у "Реала" Себальоса

Лондонский "Арсенал" объявил о заключении сделки с мадридским "Реалом" по аренде полузащитника Даниэля Себальоса. 22-летний футболист средней линии проведет в составе "канониров" ближайший сезон.

По ходу минувшего сезона главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не раз заявлял о некоторых игроках, на которых он не будет рассчитывать в будущем. И Себальос как раз был одним из них. В межсезонье интерес к нему проявлял ряд клубов, среди которых "Ювентус", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Но настойчивее всех оказался именно "Арсенал".

В минувшем сезоне Себальос провел за "Реал" 34 матча, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.