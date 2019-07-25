Дело о разводе Ширвиндта будет рассматриваться в закрытом от публики режиме

Журналистам стало известно о разводе сына Александра Ширвиндта — 60-летнего популярного телеведущего и кинопродюсера Михаила Ширвиндта с супругой Татьяной Морозовой.

Как сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, досудебная беседа по делу назначена на 1 августа, а сам иск будет рассматриваться в закрытом от публики режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Помимо работы в качестве телеведущего и продюсера, Михаил Ширвиндт также пробовал себя в ресторанном бизнесе, в том числе с Антоном Табаковым.

В последнее время он активно ведет свой YouTube-канал, рассказывая о путешествиях и кулинарии.

Татьяна Морозова – вторая жена телеведущего, с которой они состояли в браке 30 лет..

Она работала в Театре миниатюр Аркадия Райкина "Сатирикон", затем – в трио "Экспрессия" с Борисом Моисеевым, сейчас работает на телевидении.

Михаил Ширвиндт комментировать журналистам причины развода не стал, сказав лишь, что имущество с супругой делить не собирается, и они останутся в дружеских отношениях, пишет StarHit.