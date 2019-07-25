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25 июля 201918:22

Российско-германский проект "Музыка ради мира" поддержал Сергей Лавров

ГТРК "Тверь"

Министр иностранных дел РФ выразил в письме поддержку организаторам совместного российско-германского проекта "Музыка ради мира". Об этом сообщает ГТРК "Тверь".

Сергей Лавров отметил, что целью таких творческих обменов является поддержание взаимопонимания и доверия между двумя народами. "Подобные инициативы не зависят от колебаний политической конъюнктуры. Это благородное начинание не только поможет взаимообогатить наши культуры, но и будет способствовать развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества", – говорится в письме.

Напомним, организаторами создания международной концертной программы "Музыка ради мира" стали тверской театр "Премьер" и немецкое объединение musical-company LMG. Выступления германских и тверских коллективов будут проходить в ряде российских и немецких городов. Концерт в Твери состоится 4 сентября.

Текст: ГТРК "Тверь"

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