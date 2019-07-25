Боксер Дадашев перенес инсульт во время последнего боя в жизни

Скончавшийся накануне российский боксер Максим Дадашев во время своего последнего боя в жизни против пуэрториканца Субриэля Матиаса перенес инсульт, но продолжал поединок. К такому выводу пришли врачи, оперировавшие россиянина после боя.

"Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что, когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, — написано в официальном Instagram-аккаунте боксера. – Но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался".

Дадашев скончался во вторник, 23 июля, в результате полученных травм, которые он получил во время боя за звание претендента на титул чемпиона мира против Матиаса. Поражение от своего соперника стало для 28-летнего россиянина первым и единственным.