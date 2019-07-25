Маленького мальчика завалило сумками на багажной ленте в аэропорту Атланты

Около пяти минут катался на багажной ленте в аэропорту американской Атланты двухлетний ребенок, пока его пытались отыскать среди сумок и чемоданов, сообщает Fox 8. Завершилось приключение для юного исследователя в больнице, где ему наложили гипс на сломанную руку.

Мама мальчугана распечатывала билеты на рейс Spirit Airlines и не заметила, как ребенок отправился исследовать любопытное устройство, по которому "плыли" чемоданы. Лента конвейера быстро унесла несостоявшегося пассажира в недра воздушной гавани Хартсфилд-Джексон, его попытки выбраться успехом не увенчались — мальца придавило сумками.

Спасли "передвижника" сотрудники транспортной безопасности, но им пришлось попотеть, чтобы добраться до ребенка и не пустить на багажную карусель его мать, которая всячески пыталась помочь сыну.

Любопытный малыш получил перелом руки и не попал на свой рейс.