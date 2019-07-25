Массовая гибель котов на севере Москвы: под подозрением - кэтхантеры

За последние несколько недель при странных обстоятельствах на северы Москвы, в районе Аэропорт, были найдены мертвыми около 30 бездомных котов. Сообщения об этом местных жителей появились в соцсетях, зафиксировали их и в префектуре Северного административного округа столицы.

Информация уже передана участковым, полиция проводит проверку данной информации, но уголовное дело пока не заведено.

Причины массовой гибели животных в этом районе точно пока не установлены, но под подозрением – кэтхантеры.

По одной из версий, котов целенаправленно травили, сообщает Агентство городских новостей "Москва".